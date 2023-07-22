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Скорпион, привезенный из отпуска в чемодане, ужалил 10-летнюю петербурженку
Сегодня, 9:05
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Скорпион, привезенный из отпуска в чемодане, ужалил 10-летнюю петербурженку

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Пострадавшую девочку доставили в Детскую городскую больницу для дополнительного медицинского осмотра. ‍

В Петербурге 10-летняя девочка пострадала от укуса скорпиона, который, предположительно, был случайно привезен семьей из отпуска. Об этом сообщает "Фонтанка".

По информации издания, школьница вместе с матерью вернулась домой после отдыха. Они не подозревали, что в их чемодане находилось живое существо — скорпион. Мать девочки, обнаружив насекомое, выбросила его до приезда скорой помощи.

Пострадавшую девочку доставили в Детскую городскую больницу для дополнительного медицинского осмотра. ‍

Ранее мы сообщили о том, что шестилетний мальчик выпал из окна частного дома в Горелово.

Фото: Pxhere  (носит иллюстративный характер)

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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