Филиал поликлиники №77 откроется в Усть-Славянке

Купленное помещение предназначено для улучшения инфраструктуры района и удовлетворения потребностей местных жителей в объектах социальной инфраструктуры.

Губернатор Александр Беглов утвердил постановление Правительства Петербурга " О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Санкт-Петербурга нежилого помещения по адресу: Санкт-Петербург, территория Усть-Славянка, Гудиловская ул., д. 9, строение 1, помещение 25Н".

В Усть-Славянке на Гудиловской улице город купил у застройщика жилое помещение общей площадью 320,8 квадратных метра. В этом помещении будет открыт филиал городской поликлиники №77 Невского района.

Купленное помещение предназначено для улучшения инфраструктуры района и удовлетворения потребностей местных жителей в объектах социальной инфраструктуры.

Ранее мы сообщили о том, что школе на проспекте Патриотов предоставят третью площадку.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)