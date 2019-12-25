Подросток из Парголово расправился с матерью из-за конфликта

В Парголово погибшая 38-летняя женщина была задушена своим 14-летним сыном. Такой версии придерживаются в МВД.
Вечером 11 ноября в полицию обратилась 34-летняя сестра погибшей. Она сообщила, что родственница, жившая в доме на Юкковском шоссе, почти две недели не выходит на связь.
Вечером 12 ноября 14-летнего подростка задержали у дома 8, корпус 2 по Юкковскому шоссе. По данным полиции, 2 ноября в ходе конфликта он задушил мать, после чего вывез тело в чемодане и спрятал.
СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.
Фото: Piter.TV
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