Подросток из Парголово расправился с матерью из-за конфликта

Сестра убитой две недели не могла дозвониться до неё.

В Парголово погибшая 38-летняя женщина была задушена своим 14-летним сыном. Такой версии придерживаются в МВД.

Вечером 11 ноября в полицию обратилась 34-летняя сестра погибшей. Она сообщила, что родственница, жившая в доме на Юкковском шоссе, почти две недели не выходит на связь.

Вечером 12 ноября 14-летнего подростка задержали у дома 8, корпус 2 по Юкковскому шоссе. По данным полиции, 2 ноября в ходе конфликта он задушил мать, после чего вывез тело в чемодане и спрятал.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что полиция поймала юных грабителей, которые совершили ограбление в магазине в Калининском районе.

Фото: Piter.TV