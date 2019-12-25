Депутаты хотят разрешить муниципалам благоустраивать территорий объектов культурного наследия

Авторами законопроекта стали депутаты "Единой России" и "КПРФ".

Петербургские депутаты предложили разрешить муниципалам выполнять благоустройство территорий объектов культурного наследия. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Денис Четырбок.

Речь идет о территории, которая находится в границах муниципального округа. Сам объект трогать будет нельзя.

Законопроект внесли на рассмотрение в ЗакС Петербурга.

Обычному человеку не важно, в чью компетенцию входит благоустройство парка. Ему важно, чтобы там было чисто, комфортно и безопасно. написал Денис Четырбок.

Автор документа считает, что нужно избавиться от бюрократии в этом вопросе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, как будет выглядеть "Золотой пляж" в Зеленогорске после благоустройства.

Фото: Piter.TV