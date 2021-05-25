Депутата МО "Владимирский округ" отпустили после суда в Великом Новгороде

Ему назначили 3 тыс. рублей штрафа.

В Великом Новгороде состоялся суд над участниками Земского Съезда независимых муниципальных депутатов — Виталием Боварем и Юлией Галяминой. В ночь с 24 на 25 мая мужчина смог поехать домой, в Петербург. Юлии Галяминой, бывшему депутату Тимирязевского района Москвы, дали 7 суток ареста. Об этом сообщил Боварь в своем Telegram-канале.

За неповиновение полиции депутату МО "Владимирский округ" назначили 3 тыс. ареста. По его словам, возможно, он будет обжаловать решение, но в "нынешней России" это уже неплохой вердикт. Муниципальный депутат отметил, что это было его первое задержание в жизни. Его коллегу арестовали, из 7 суток ареста 2 дня она и так провела в несвободе из-за задержания.

На суде Виталий Боварь рассказал, что он принимал участие на Земском Съезде. На мероприятии подошла его очередь презентовать концепцию реформы местного самоуправления, однако он не успел этого сделать: в помещение пришли полицейские и объявили Съезд незаконным. В зале было 25 человек, но есть установленный лимит по количеству людей в закрытом пространстве не нарушался.

Фото: Telegram / Привет, это Уткина!