Праздничные мероприятия организовал КДЦ "Кудрово".

Более 3500 человек отметили День защиты детей в Заневском поселении. Праздничные мероприятия были организованы на двух площадках в Янино-1 и Кудрово.

В Янино-1 праздник начался с соревнований "Всероссийский день футбола" от федерации футбола Ленинградской области и Администрации Заневского городского поселения. На турнир приехали 20 команд из Тихвина, Приозерска, Выборга, Лодейного Поля, Всеволожска и Янино.

Мой ребенок играет за команду "Заневский", город Янино. Мы уже участвуем в этом мероприятии второй год: нам очень нравится организация, потому что кроме футбола здесь город организовывает мероприятия для детей, станции с разными конкурсами и играми, что очень привлекает детей, потому что за конкурсы они получают призы. Марина Саркисян, местная жительница, мама спортсмена

Неподалёку развернулся "Город профессий". Было организовано 12 станций, посвященных разной деятельности. Дети познакомились с особенностями работы врачей, пожарных, поваров, водителей, журналистов, финансистов, музыкантов, архитекторов, военных и смогли почувствовать себя взрослыми, примерив эти роли.

Мы уже сходили нарисовали банковскую карту и забили наш первый гвоздь. Музыка поет, дети выступают, везде есть задания – для детей достаточно интересно! Антонина Малоземова, жительница Янино

О трудовых буднях ребятам рассказывали и местные депутаты Евгений Перов, Алла Школяренко, Михаил Сверида и Сергей Струк.

Я вижу, что к станции врачи очень большая очередь из детей, и у них есть заинтересованность в проведении манипуляций именно медицинских. Знакомство с профессией уже в таком раннем возрасте закладывает какие-то чувства к профессии и желание стать врачом. Алла Школяренко, депутат Заневского городского поселения, главврач поликлиники Кудрово

В Кудрово насыщенная развлекательная программа развернулась в "МЕГА Парке". В полдень начался детский фестиваль #СказкиВТренде. Воспитанники местных творческих коллективов представили публике современные песни и танцы. Вокруг сцены разместились творческие и спортивные точки активности: турнир по шахматам, мастер-класс по воздушной гимнастике, пленэр и другие.

Я сделала моего чудика, его зовут Холдун и котика, у мамы еще один котик тоже есть. Я взяла палочку, приклеила ее на скотч, приклеила ротик, глазки и волосики. Мария Уралбаева, жительница Кудрово

Специальным гостем праздника стала знаменитая детская писательница Екатерина Матюшкина. Вместе с писательницей юные посетители от души повеселились, выполняя различные задания, а после отправились на автограф-сессию, где автор детских детективов подписала сотни открыток. Тем, кто пришел со своими книгами, также оставила памятную надпись с теплыми пожеланиями. Она поздравила юных кудровчан с праздником, пожелала успехов в учебе и новых открытий.

Когда встречаешься с читателями напрямую, они начинают задавать такие вопросы, которые тебя просто вводят в оторопь: они спрашивают, почему кролик желтый, или "А Зыза исправится?" Одна девочка пришла и сказала, что она в течение трех лет писала письмо злодею мышище Зызе, чтоб он исправился, и она ему рассказывала, как он должен это сделать. На вот этом общении с ребятами я понимаю, что им хотелось бы услышать или увидеть в следующей книге. Екатерина Матюшкина, российская детская писательница, художник, сценарист

Силами коллективов местного дома культуры была организована масштабная концертная программа, объединившая более 350 артистов.

Большинству из них очень волнительно, но при этом большое удовольствие показать свое творчество на широкую аудиторию, ведь сегодня на праздник приходят не только бабушки, мамы, папы, но и также одноклассники, одногруппники детишек – и им, конечно, это очень радостно. Мы благодарим администрацию Заневского поселения за такую поддержку и ТРЦ Мега-2, которые любезно предоставляют нам эту площадку, и мы организовываем настоящий праздник для всех жителей. Мария Тырувере, директор АМУ "Центр культуры и досуга Кудрово"

Юные артисты читали рэп на сцене, показывали пантомимы и спектакли и даже выполняли трюки в воздухе.

Больше всего понравилось, что лето наступило, закончилась школа, у всех каникулы, можно погулять. День сегодня тоже прекрасный, правда ветер мешает, солнца не хватает, а так всё хорошо и прекрасно, всех радует. Елизавета Шарова, участница коллектива образцового ансамбля русской музыки и песни "Узорица"

В первый день лета дети и их родители получили заряд эмоций и отличное настроение, а главное – провели время вместе.

Фото и видео: Piter.tv