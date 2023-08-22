Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравляет с Днем государственного флага

В России отмечается День Г государственного флага. Губернатор Ленобласти Дрозденко поздравил жителей региона с праздником.

Во вторник, 22 августа, отмечается День государственного флага Российской Федерации. Губернатор Александр Дрозденко поздравил жителей Ленинградской области с этим праздником.

Глава региона отметил, что флаг России всегда находится рядом с ленинградцами. Он встречает детей у школы и сопровождает путешественников.

В наши дни, по словам губернатора, трехцветное знамя служит священным символом. Флаг помогает объединяет всех россиян в стремлении защищать и беречь Родину.

Ранее сообщалось, что космонавты с МКС поздравили россиян с Днем государственного флага.

Видео: телеграм-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко