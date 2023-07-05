На Уточкина пьяный дебошир-танцор оторвал зеркало автомобиля и стал фигурантом дела о порче имущества

В Приморском районе Петербурга местные жители заметили неадеквата в, предполагается, состоянии наркотического опьянения. Он танцевал, разрушая автомобиль рядом.

В среду, 5 июля, появилось сообщение о том, что на улице Уточкина пьяный дебошир размахивает руками, танцует и разрушает чужое авто. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети ВКонтакте.

В процессе своего танца мужчина оторвал зеркало автомобиля Hyundai, а потом несколько раз кинул его в машину.

Граждане сообщили о происшествии в полицию, сотрудники правопорядка уже задержали его. Сообщается, что мужчине 29 лет, и он теперь фигурант дела о порче имущества.

Ранее сообщалось, что у пьяного байкера из Петербурга прокуратура арестовала железного коня.

Видео: ВКонтакте / "Дорожный инспектор"