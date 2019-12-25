Власти Петербурга назвали закрытой статистику о продолжительности жизни.

Власти Санкт-Петербурга не стали раскрывать данные об ожидаемой продолжительности жизни в городе. Эта информация относится к закрытой. Об этом 17 ноября на заседании городского правительства сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, передает "Фонтанка".

Чиновник отвечал на вопрос депутата Госдумы Ирины Ивановой, которая попросила предоставить сведения о продолжительности жизни петербуржцев. Зырянов заявил, что не может сообщить эти данные, поскольку они не подлежат разглашению.

При этом во время своего доклада глава комитета напомнил о целевых показателях национального развития. Согласно установленным ориентирам, ожидаемая продолжительность жизни в России должна достичь 78 лет к 2030 году и 81 года к 2036-му.

Депутат Иванова отказалась от мандата в новом созыве ЗакСа Петербурга.

Фото: Piter.tv