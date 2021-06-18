Петербург с энтузиазмом принял введение дактилоскопической регистрации для трудовых мигрантов

Иностранцев без визы, которые приезжают в Россию на длительное время, еще заставят пройти фотографирование и медосмотр.

Петербургский комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики с одобрением принял инициативу по введению дактилоскопической регистрации для мигрантов. По мнению ведомства, это повысит уровень безопасности в государстве. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург" 19 июня.

Дактилоскопию обязательно придется пройти иностранцам, которые приезжают в Россию в поисках работы и получают патент. Распространяется нововведение и на тех, кто долгосрочно будет находиться в стране, прибыв сюда без визы. Всем им нужно будет сходить на медосмотр и на фотографирование. Теперь процедуру необходимо пройти мигрантам из Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Армении, республики Беларусь, Казахстана, Кыргызской республики.

Законопроект позволяет вовремя обнаружить иностранных граждан, которые находятся в розыске. Процедуру можно пройти за один месяц - как раз время получения патента.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Калининском районе мигрант пытался надругаться над турчанкой. Мужчина был одет в красную спортивную куртку, темные штаны и кепку. По словам заявительницы, на вид ему примерно 40 лет.

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