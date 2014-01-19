Полицейские задержали цыганку, укравшую iPhone у прохожей на юге Петербурга

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (часть 2, кража).

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 26 февраля 26-летняя жительница Московского района сообщила в полицию о краже своего мобильного телефона. Девушка заявила, что телефон марки iPhone 13, оцениваемый в 50 тысяч рублей, исчез из кармана её куртки на многолюдном пешеходном переходе на перекрестке улиц Типанова и проспекта Космонавтов.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (часть 2, кража).

В результате оперативных действий сотрудники полиции задержали подозреваемую около дома 11 по 3-му Рыбацкому проезду. Задержанной оказалась 41-летняя безработная цыганка без определенного места жительства, которая ранее уже имела судимость. Она была задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Ранее мы сообщили о том, что пьяный рецидивист 8 раз ударил ножом сожительницу на Рабфаковской.

Фото: Piter.TV; пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти