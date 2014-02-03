Стало известно, что петербуржцы ценят в предложениях работодателей-конкурентов

Большая часть сотрудников (78%) готова рассмотреть возможность перехода в другую организацию.

В предложениях работодателей-конкурентов жители Петербурга ценят карьерный рост и удобный график. Однако на первом месте остаются деньги, выяснили аналитики сервиса по поиску работы SuperJob.

Большая часть сотрудников (78%) готова рассмотреть возможность перехода в другую организацию, при этом 5% могут уйти в любую компанию, а 73% – только в ту, где предлагают лучшие условия труда.

Когда речь идет о лучших условиях работы, большинство имеет в виду более высокий доход (88%), каждый четвертый – повышение в должности. Порядка 18% перешли бы к конкурентам из-за удобного графика работы, а 14% – из-за близости офиса к дому.

При переходе в другую компанию мужчинам важнее, чем женщинам, повышение в должности и компенсационный пакет. Женщины чаще мужчин говорят о том, что им важен график и близость места работы к дому. Пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob

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Фото: Piter.TV