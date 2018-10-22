Стало известно, что горело на Синопской набережной

В результате случившегося никто не пострадал.

На Синопской набережной, 28, корпус 2, горел чердак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

В 13:00 на пульт диспетчера МЧС поступила информация о пожаре. На место случившегося прибыли спасатели. Выяснилось, что вспыхнул чердак. Спустя 43 минуты огонь потушили.

Сейчас пожарные проводят разборку строительных конструкций. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Синопской набережной вспыхнуло здание - видео.

Фото: Telegram / Центр. Новости