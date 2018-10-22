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Стало известно, что горело на Синопской набережной
Сегодня, 14:56
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Стало известно, что горело на Синопской набережной

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В результате случившегося никто не пострадал.

На Синопской набережной, 28, корпус 2, горел чердак. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района. 

В 13:00 на пульт диспетчера МЧС поступила информация о пожаре. На место случившегося прибыли спасатели. Выяснилось, что вспыхнул чердак. Спустя 43 минуты огонь потушили. 

Сейчас пожарные проводят разборку строительных конструкций. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Синопской набережной вспыхнуло здание - видео.

Фото: Telegram / Центр. Новости

Теги: горел чердак, мчс, пожар на синопской набережной, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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