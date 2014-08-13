Число стобалльников ЕГЭ среди петербургских школьников снизилось на 22,5%

Дополнительные попытки сдачи экзамена запланированы на начало июля — 3 и 4 числа

Согласно данным, представленным РБК, в Санкт-Петербурге уменьшилось число школьников, получивших максимальные сто баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).

Официальные представители городского правительства отметили, что в 2025 году наивысший результат показали всего 433 выпускника. Среди них лишь 26 ребят получили максимальный балл по двум дисциплинам одновременно, а одному ученику удалось набрать высший балл сразу по трём предметам.

Дополнительные попытки сдачи экзамена запланированы на начало июля — 3 и 4 числа. Однако даже если число стобалльников увеличится, общее их количество всё равно окажется ниже прошлогоднего показателя примерно на четверть.

Комитет по образованию подтвердил, что средние баллы по большинству дисциплин среди учащихся Северной столицы превышают общероссийские показатели. Так, по русскому языку учащиеся Петербурга набрали в среднем 63,2 балла против 60,7 по всей стране. Тем не менее, в сравнении с предыдущим годом наблюдается некоторое снижение среднего балла, составлявшего ранее 66,26 пункта в городе и 63,8 по России.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец сдал три ЕГЭ на 300 баллов.

Фото: ВКонтакте/ Комитет по образованию, Санкт-Петербург