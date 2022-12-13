Всего в Петербурге насчитывается 615 тысяч семей с детьми.

Число многодетных семей в Петербурге за 4 года выросло на 10 тысяч. Таких семей сегодня – 53 тысячи. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в ежегодном отчете ЗакСу.

Глава города подчеркнул, что также удалось существенно продвинуться в решении жилищного вопроса для многодетных семей. За четыре года представительство многодетных семей в городской очереди на жилье сократилось в три раза – с шести до двух тысяч.

Всего в Петербурге насчитывается 615 тысяч семей с детьми.

В конце прошлого года петербурженка с 13 детьми получила звание "Мать-героиня". Семья Скрипко считается одной из самых больших в Московском районе Петербурга. Она уже победила в номинации "Многодетная семья". За 34 года супруги Скрипко вырастили и воспитали девять сыновей и четырёх дочерей.

Фото: unsplash.com (National Cancer Institute)