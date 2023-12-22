Четырех котят спасли из бункера мусоровоза в Петербурге

В Петербурге неизвестные безжалостно избавились от котят, выбросив их в мусорный контейнер. К счастью, четыре малыша из пяти выжили и были спасены в бункере мусоровоза водителем из автопарка №1 "Спецтранс". Сообщение об этом поступило из пресс-службы ГК "Первый Спецтранс".
В бункере мусоровоза вновь обнаружили бесчеловечно выброшенных животных. В этот раз чудом выжили четыре котенка, которых заметил внимательный водитель.
пресс-служба ГК "Первый Спецтранс"
Сотрудники ГК сейчас активно ищут для этих крошечных созданий заботливых людей, готовых выкормить и приютить их, или же отдать в добрые руки. Возраст котят оценивается примерно в неделю.
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Видео: Telegram / СПЕЦЫ по отходам
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