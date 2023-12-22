Четырех котят спасли из бункера мусоровоза в Петербурге

Сотрудники ГК "Первый Спецтранс" ищут для этих крошечных созданий заботливых людей, готовых выкормить и приютить их, или же отдать в добрые руки.

В Петербурге неизвестные безжалостно избавились от котят, выбросив их в мусорный контейнер. К счастью, четыре малыша из пяти выжили и были спасены в бункере мусоровоза водителем из автопарка №1 "Спецтранс". Сообщение об этом поступило из пресс-службы ГК "Первый Спецтранс".

В бункере мусоровоза вновь обнаружили бесчеловечно выброшенных животных. В этот раз чудом выжили четыре котенка, которых заметил внимательный водитель. пресс-служба ГК "Первый Спецтранс"

Сотрудники ГК сейчас активно ищут для этих крошечных созданий заботливых людей, готовых выкормить и приютить их, или же отдать в добрые руки. Возраст котят оценивается примерно в неделю.

Ранее мы сообщили о том, что неясыть, осоед и ушастая сова вернулись в дикую природу после реабилитации в петербургской ветклинике.

Видео: Telegram / СПЕЦЫ по отходам