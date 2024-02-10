Центр для пациентов с болезнью Паркинсона откроют в Петербурге

В Петербурге существуют трудности с своевременной диагностикой и подбором лекарственной терапии для таких заболеваний.

В Петербурге планируется открыть Городской центр нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, который будет оказывать помощь пациентам с болезнью Паркинсона и другими когнитивными нарушениями. Как следует из распоряжения комитета по здравоохранению, опубликованного на сайте Смольного, центр будет создан на базе поликлиники №81.

В пояснительной записке отмечается, что в Петербурге существуют трудности с своевременной диагностикой и подбором лекарственной терапии для таких заболеваний. Кроме того, отсутствует регистр больных с нейродегенеративными заболеваниями, а также нет системы маршрутизации пациентов.

В Петербурге и Северо-Западном регионе проживает более 12 тысяч человек, страдающих нейродегенеративными заболеваниями.

Ранее мы сообщили о том, что около пяти тыс. старых лифтов намерены заменить в Петербурге к 2030 году.

Фото: Piter.TV