Бюст маршала Захарова установят в в Московском парке Победы

Проект скульптурной композиции был рассмотрен Градостроительным советом.

В Петербурге планируется увековечить память маршала, дважды Героя Советского Союза Матвея Захарова. Проект скульптурной композиции был рассмотрен Градостроительным советом.

Бюст полководца предполагается установить в Московском парке Победы, недалеко от Аллеи героев и памятника Георгию Жукову. Он будет выполнен из бронзы. Первоначально он был более гладким и детальным, но после замечаний от комитета по градостроительству и архитектуре решено внести изменения.

Во время Великой Отечественной войны Матвей Захаров занимал должность начальника штаба 9-й армии. Позже он возглавил штаб Главного командования Северо-Западного направления, а затем стал заместителем начальника управления тыла Красной Армии. Звание маршала Захаров получил в 1959 году, будучи главнокомандующим группы советских войск в Германии.

Ранее мы сообщили о том, что новая улица протянется в Петербурге от Пискаревского и Северного проспектов.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре