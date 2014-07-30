Около поселка Будогощь потерялись в лесу мужчина и женщина

В Киришском районе Ленобласти пройдут поисковые работы. Накануне, 30 июня, дежурной смене поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога поступила информация, что в лесном массиве в районе посёлка Будогощь заблудились мужчина и женщина. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".
Спасатели обнаружили пострадавших. Мужчину и женщину вывели из леса. Их привели к автомобилю, который они оставили на дороге. Пара отказалась от помощи медиков. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Путилово мужчина повредил ногу в лесу.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО
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