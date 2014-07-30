Около поселка Будогощь потерялись в лесу мужчина и женщина

Пару удалось найти, они отказалась от помощи медиков.

В Киришском районе Ленобласти пройдут поисковые работы. Накануне, 30 июня, дежурной смене поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога поступила информация, что в лесном массиве в районе посёлка Будогощь заблудились мужчина и женщина. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы ЛО".

Спасатели обнаружили пострадавших. Мужчину и женщину вывели из леса. Их привели к автомобилю, который они оставили на дороге. Пара отказалась от помощи медиков. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Путилово мужчина повредил ногу в лесу.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО