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С начала года брак в Ленобласти заключили 417 пар
Сегодня, 9:10
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С начала года брак в Ленобласти заключили 417 пар

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Наибольшее количество свадеб отмечается среди молодых пар в возрасте от 20 до 25 лет, а также среди тех, кто старше – от 40 до 49 лет.

В январе в Ленобласти было зарегистрировано 417 браков, сообщает региональное Управление ЗАГС. Наибольшее количество свадеб отмечается среди молодых пар в возрасте от 20 до 25 лет, а также среди тех, кто старше – от 40 до 49 лет.

В последнем случае речь идет чаще всего о повторных браках. Эти цифры отражают две ключевые тенденции: традиционный выбор вступления в брак в молодом возрасте и растущую популярность повторного брака среди старших поколений.

Зарегистрироваться можно в любом отделении ЗАГС Ленинградской области. Жители могут подать заявление лично? либо воспользоваться услугой онлайн-записи через портал "Госуслуги".

Ранее мы сообщили о том, что в трех районах Ленобласти ведется мониторинг ситуации с подтоплениями.

Фото: Pxhere

Теги: браки, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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