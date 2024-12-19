За минувшие сутки в Ленобласти очистили от снега более 6 тыс. километров дорог

С непогодой борются свыше 600 специалистов и 350 единиц техники.

В Ленобласти за минувшие сутки очистили от снега более 6 тыс. километров дорог и обочин. С непогодой борются свыше 600 специалистов и 350 единиц техники, рассказали в дорожном комитете региона 19 декабря.

Уборка снега и наледи идет активно во всех районах области, и дорожники продолжают свою работу, несмотря на сложные погодные условия.

Еще раз напоминаем всем жителям нашего региона, что дорожный чат-бот и горячая линия "Ленавтодора" (+7 (812) 660-46-47) на связи круглосуточно. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

А в Петербурге "снежные" пункты приняли более 100 тыс. "кубов" снега.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти