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За минувшие сутки в Ленобласти очистили от снега более 6 тыс. километров дорог

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С непогодой борются свыше 600 специалистов и 350 единиц техники.

В Ленобласти за минувшие сутки очистили от снега более 6 тыс. километров дорог и обочин. С непогодой борются свыше 600 специалистов и 350 единиц техники, рассказали в дорожном комитете региона 19 декабря. 

Уборка снега и наледи идет активно во всех районах области, и дорожники продолжают свою работу, несмотря на сложные погодные условия. 

Еще раз напоминаем всем жителям нашего региона, что дорожный чат-бот и горячая линия "Ленавтодора" (+7 (812) 660-46-47) на связи круглосуточно. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

А в Петербурге "снежные" пункты приняли более 100 тыс. "кубов" снега. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Теги: ленобласть, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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