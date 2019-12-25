Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: для борьбы с мошенниками нужны изменения в законе

Депутат от ЛДПР из Санкт-Петербурга Евгений Ененков предложил запретить кредитным организациям начислять штрафы и пени по кредитам и займам, полученным в результате мошеннических схем.

На очередной прием к депутату пришли граждане, ставшие жертвами мошенников. Как рассказал Евгений Ененков, людей ввели в заблуждение, предложив обучение с последующим трудоустройством. А фактически — на них просто оформили кредиты. Сейчас в отношении компаний-аферистов возбуждены уголовные дела. Но банки и микрофинансовые организации, где были оформлены кредиты, продолжают требовать от жертв погашения задолженностей, начисляя при этом штрафы и пени.

По словам Ененкова, действующее сейчас законодательство не предусматривает механизма приостановления кредитных обязательств на время следствия, даже когда речь идет об откровенно мошенническом характере сделки.

Я предлагаю изменить федеральный закон о потребительском кредитовании и займах и прописать право заемщиков на приостановление платежей по кредитам, полученным в результате мошеннических схем, включив в него запрет на начисление штрафов и пеней, — заявил депутат.

Также, по мнению Ененкова, нужно предусмотреть безусловное списание долгов для инвалидов 1-й и 2-й групп и мораторий на взыскание для семей участников СВО.

Пострадавшие от действий мошенников попросили депутата внести эти предложения в программу ЛДПР с тем, чтобы обязательно добиться изменений в законодательстве, в том числе и в законах, касающихся защиты прав потребителей.

Сегодня ни один человек не застрахован от того, чтобы попасть под мошеннические действия. И депутат Ененков абсолютно прав: нужно вносить изменения в законодательство в этом вопросе. Люди не должны платить по кредитным обязательствам, которые возникли в результате обмана. Считаю, нужно уже перестать просто говорить, необходимо приступать к конкретным действиям. Закон должен защищать людей, а не помогать аферистам. Я полностью поддерживаю предложения Евгения Ененкова. Кирилл Нестеров, участник СВО, ветеран боевых действий

Депутат от ЛДПР Евгений Ененков: мы видим проблемы людей и сами подключаемся к их решению.

Фото из личного архива Евгения Ененкова