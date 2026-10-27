Эксперт Целиков объяснил, почему россияне выбирают дешевые авто с пробегом

Подержанные машины заняли 82% российского авторынка в 2026 году.

Большинство автомобилей, продаваемых в России, относятся к категории подержанных. По данным Центра финансовой аналитики Сбербанка, в 2026 году в стране реализовали 990 тыс. легковых машин, причем 82% из них были с пробегом. Директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков объяснил "Вечернему Санкт-Петербургу", почему россияне продолжают выбирать автомобили с большим сроком эксплуатации.

Согласно исследованию автомобильного портала "Дром", 45% опрошенных приобрели машину дешевле своего годового дохода. Еще 34% потратили на автомобиль сумму, равную одному-двум годовым заработкам, а для 21% покупка обошлась в два-три годовых дохода.

Чаще всего автомобили стоимостью в два-три годовых заработка покупали жители Югры, Курганской и Нижегородской областей. Среди тех, кто потратил сумму, равную одному-двум годовым доходам, выделились жители Курганской области, Бурятии и Пермского края. Покупки относительно недорогих машин по отношению к заработку распространены в Петербурге, Ленинградской и Омской областях.

По мнению Целикова, эти данные не свидетельствуют о резком росте доходов населения или существенном снижении цен на автомобили. Во многих случаях речь идет о подержанных машинах, стоимость которых может быть сопоставима с месячным заработком. На рынке представлены старые автомобили ВАЗ и иномарки, выпущенные в 1990-х и 2000-х годах. Эксперт отметил, что около 70% рынка подержанных машин приходится на автомобили старше 10–15 лет.

В публикации приводятся данные Росстата, согласно которым средняя месячная зарплата в России в 2026 году составляет 110 тыс. рублей, а медианная — 73,9 тыс. рублей. При этом автомобиль стоимостью 700–800 тыс. рублей может обойтись покупателю дешевле его годового дохода.

Новые китайские машины остаются значительно дороже. По оценке Целикова, средняя стоимость такого автомобиля составляет около 3,5 млн рублей. Эксперт отметил, что за все время автомобили из Китая приобрели примерно 600–700 тыс. человек.

При этом ситуация с покупкой новых машин, по словам специалиста, не стала принципиально иной по сравнению с предыдущими годами. Одни автомобилисты выбирают новые российские, китайские или европейские модели, другие предпочитают машины с пробегом.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга арестовали за неуплату 25 млн рублей пошлин за авто.

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