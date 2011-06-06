Более 80 ям на дорогах Петербурга выявлено с помощью ИИ

В 2024 году, когда количество систем увеличилось с одной до восьми, число таких нарушений сократилось на 30%.

За последние 12 месяцев в Петербурге искусственный интеллект обнаружил 85 выбоин на дорогах. Система, работающая в реальном времени, изучает данные с камер видеонаблюдения и фиксирует повреждения дорожного покрытия.

В государственной административно-технической инспекции Петербурга сообщают, что с лета 2023 года ИИ мониторит состояние дорог на частных участках. При обнаружении дефекта владелец участка получает штраф.

По данным ГАТИ, использование ИИ для контроля состояния дорог способствует уменьшению нарушений правил благоустройства. В 2024 году, когда количество систем увеличилось с одной до восьми, число таких нарушений сократилось на 30%.