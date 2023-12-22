Более 13 тыс. тонн реагентов высыпали на дороге Петербурга за неделю

За неделю было утилизировано более 220 тыс. кубометров снежных масс, а с начала зимы общий объем достигает более 2 млн кубометров.

Комитет по благоустройству Петербурга сообщает, что в настоящее время основной задачей для дорожников является борьба с гололедицей. Из-за перепадов температур в городе формируется тонкий слой льда, даже на чистых дорогах. За прошедшую неделю было использовано более 8,5 тыс. т пескосоляной смеси и около 4,5 тыс. т соли для обработки дорожного покрытия. Также специалисты проделали работу по чистке более 9 тыс. входов в ливневую канализацию, чтобы обеспечить свободное стекание талой воды с проезжей части и тротуаров.

Также наблюдается интенсивный процесс вывоза снега. За неделю было утилизировано более 220 тыс. кубометров снежных масс, а с начала зимы общий объем достигает более 2 млн кубометров.

В настоящее время для борьбы с гололедицей на улицах города привлечено 809 единиц специальной техники и 915 работников ручного труда. С 6 по 11 февраля на выставке-форуме "Россия" будет проведена тематическая неделя "Санкт-Петербург научный", посвященная 300-летию Санкт-Петербургского университета и Российской академии наук. Вузы и научные организации города представят свои важнейшие достижения, а также проведут мастер-классы, лекции, квесты и другие интерактивные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкция теплосетей в Авиагородке завершена досрочно.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга