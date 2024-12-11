Прокурор внес представление в адрес главного врача поликлиник.

В Петербурге после вмешательства прокуратуры блокадница получит льготные лекарства. Прокуратура Приморского района провела проверку по обращению жительницы блокадного Ленинграда.

Установлено, что после выписки 86-летней петербурженки из медицинского учреждения вопрос о ее нуждаемости по жизненным показаниям в медикаментах не рассматривался, в нарушение закона рецепты на льготные лекарственные препараты не выписывались.

Прокурор внес представление в адрес главного врача поликлиники, которое рассмотрено и удовлетворено. Жительнице блокадного Ленинграда выписаны рецепты на необходимые медикаменты.

Накануне Путин на концерте "Ленинградская Победа" вручил ветеранам юбилейные медали.

Фото: unsplash (Volodymyr Hryshchenko)