У петербуржцев осталось несколько дней для голосования в рамках программы "Формирование комфортной городской среды"

Сейчас среди лидеров Красногвардейский район.

Заместитель председателя Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга в разговоре с "Петербургским дневником" напомнила о завершающемся голосовании в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Каждый район Петербурга выставил на голосование по одному объекту, так у всех жителей Петербурга появилась возможность проголосовать за понравившийся проект. Первые два, набравшие максимальное число голосов, будут реализованы в следующем году.

Сейчас среди лидеров Красногвардейский район, где сооружается большая – десятикилометровая зеленая зона вдоль берегов Охты и Оккервиля. Также много голосов набрал Невский район. Отдать голос за площадку можно до послезавтра.

Ранее на Исаакиевской площади высадили липы в кадках.

Фото: Piter.tv (архив)