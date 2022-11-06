В 2025 году ГАТИ Петербурга выдала свыше 100 ордеров на благоустройство дворов

На эти цели выделено более 1,5 млрд рублей.

На благоустройство дворов Государственная административно-техническая инспекция Петербурга выдала более 100 ордеров в 2025 году. К работам приступили свыше 45 округов на 102 объектах.

В частности, во дворе дома 30к5 по улице Ярослава Гашека установят новую детскую площадку, игровое оборудование, уличную мебель, а также воссоздадут дорожки. Обновленные площадки появятся и в Шушарах на Первомайской улице во дворе дома 19, на Брюсовской улице, 14.

Кроме того, во многих дворах обновят асфальтовое покрытие проездов. Например, работы состоятся во дворе дома 21 по проспекту Энгельса, на улице Морской Пехоты, 14, проспекте Солидарности, 23.

Порядка 40% работ проведут при поддержке города по программе "Петербургские дворы". На эти цели выделено более 1,5 млрд рублей.

Ранее на Piter.TV: Евгений Разумишкин рассказал, как благоустроят Петербург в 2025 году.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга