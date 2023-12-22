Суд признал банкротом экс-зампреда правления "Газпрома" Валерия Голубева

Общая сумма исковых требований составила 729 млн рублей.

Бывший зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев признан банкротом по собственному заявлению. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области.

Известно, что заявление о банкротстве Валерий Голубев подал в конце декабря 2023 года. Сумма исковых требований составила 729 млн рублей. Причины решения о подаче документов о несостоятельности в настоящий момент неизвестны.

Напомним, что Валерий Голубев родился в Ленинграде в 1952 году. Окончил Ленинградский электротехнический институт и Академию народного хозяйства при правительстве РФ. В своё время служил в органах КГБ СССР, работал в администрации Василеостровского района, а также был председателем комитета по туризму и представлял Заксобрание Ленобласти в Совете Федерации. В состав правления "Газпрома" вошёл в 2003 году. В феврале 2019 года был освобождён от должности.

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Фото: Piter.TV