Эксперт рассказала, как выбрать безопасные новогодние игрушки

Украшение не должно иметь ярких запахов.

Директор Центра независимой потребительской экспертизы Елена Козьякова рассказала, как выбрать безопасные новогодние украшения. Она поделилась советами с жителями Северной столицы в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Специалист отметила, что елочные игрушки не подлежат сертификации. Поэтому за безопасность продукции отвечает сам потребитель. Он должен уметь выбирать качественную продукцию самостоятельно.

Игрушка не должна иметь ярких запахов. Если новогоднее украшение неприятно пахнет, это свидетельствует о том, что игрушка сделана из некачественных материалов.

Кроме того, изделие важно проверять на сколы и трещины. Украшения из стекла можно давать детям только после осмотра изделия.

Елена Козьякова подчеркнула, что в соответствии с законом о защите прав потребителей, покупатель имеет право вернуть игрушку продавцу в течение четырех дней, даже если у товара нет никаких дефектов.

Эксперт призвала отказаться от игрушек с блестками. Мелкие частицы могут попасть в дыхательные пути и спровоцировать неприятную реакцию организма.

Также не следует покупать украшения из ваты. Они считаются пожароопасными.

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