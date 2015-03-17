Бесплатное питание в новом учебном году получат 56,4% петербургских школьников

Бесплатное питание в 5-11-х классах предоставляется в том числе детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, ученикам спортивных и кадетских классов.

Губернатор Петербурга подписал постановление правительства города "О стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2024/2025 учебный год". В новом учебном году за парты в городе сядут более 600 тыс. учащихся. Бесплатное питание будет предоставлено 56,4% школьников и 26% студентов средних профессиональных учебных заведений города.

В 2020 году президент РФ принял закон об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. Петербург полностью взял на себя финансирование этой меры. Необходимые средства заложены и в бюджете на предстоящий учебный год. Помимо обедов, все ученики 1-4-х классов также получат бесплатные завтраки. Льготное горячее питание доступно и для детей старших возрастов, если их семьи нуждаются в поддержке.

Губернатор поручил постоянно отслеживать цены на продукты, следить за качеством питания в школах и своевременно информировать родителей о льготах. Для этого в городе работают чат-бот и горячая линия по вопросам организации школьного питания, регулярно проводятся опросы об оценке качества. Родители также могут посетить школьные столовые и попробовать блюда из меню.

Бесплатное питание в 5-11-х классах предоставляется в том числе детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, ученикам спортивных и кадетских классов. Решением городского правительства такое питание также получают дети участников специальной военной операции.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургские школы вернутся уроки труда.

Фото: Piter.TV