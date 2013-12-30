У Михайловского замка состоится концерт "Ода Петру Великому"

Начало – в 21.00. Вход свободный.

В субботу, 11 июня, у стен Михайловского замка состоится концерт "Ода Петру Великому", приуроченный к 350-летию императора.

Под открытым небом жители и гости Петербурга услышат произведения российской оперной и симфонической классики. Программа состоит из фрагментом всемирно известных произведений Модеста Мусоргского, Андрея Петрова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и др. Все произведения прозвучат в исполнении заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии. Дирижёр – Артем Абашев.

Начало – в 21.00. Вход свободный.

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Фото: ВКонтакте / Русский музей