Как власти Петербурга используют гражданские беспилотники в образовательных целях

И зачем школьнику уметь управлять БПЛА?

В 2024-м году был запущен национальный проект "Беспилотные авиационные системы". Как пишут в "Вечернем Петербурге", через 6 лет гражданские беспилотники станут новой, полностью сформировавшейся отраслью экономики.

Впрочем, уже сейчас петербургские власти начали воспитывать новое поколение специалистов: школьники учатся программировать и собирать БПЛА. В городе действует примерно 40 программ дополнительного образования.

Так, будущие эксперты уже сейчас работают с беспилотными технологиями в рамках кружков робототехники – школьники собирают БПЛА, тренируются в их управлении на симуляторах. Свои навыки они демонстрируют на инженерных конкурсах и гонках дронов.

В 5-6 классах родители выбирают перспективные направления для детей. Старшеклассники приходят осознанно. Сейчас молодое поколение предпочитает программирование и создание чего-то своими руками. Подросткам нравится контролировать весь процесс и участвовать в соревнованиях. Валерия Седышева, педагог ДПО, наставник Национальной технологической олимпиады

Обучать использованию беспилотных технологий будут и в 8-9 классах. Осенью прошлого года специально для учеников средней школы издательством "Просвещение" был выпущен учебник "Беспилотные летательные аппараты". На поставку соответствующего оборудования в 2024-м году петербургские школы и колледжи подали 14 заявок. Общая сумма оборудования, которое просят предоставить для учебных учреждений составляет более 25-ти млн рублей.

Мы понимаем дефицит кадров, который существует в РФ. В особенности нехватку инженеров, которые нужны нам лично. За последнее время подготовка специалистов улучшилась, система образования стала гибче и более профильной. Теперь компании могут привлекаться в разработку образовательных программ и стандартов. Мы можем привнести что-то хорошее в систему образования и пользуемся этим. Даниил Золотник, руководитель образовательного направления "Геоскан Москва"

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