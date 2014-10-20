В ЦПКиО белка укусила двухлетнюю девочку за палец

Мать отвезла дочь к врачам. К счастью, укус оказался поверхностным.

В ЦПКиО имени С.М. Кирова белка укусила двухлетнюю девочку за палец, когда та пыталась покормить животное. Мать пострадавшего ребенка поделилась подробностями случившегося 7 ноября с изданием "Фонтанка".

Женщина гуляла с дочерью 6 ноября на Елагином острове. Девочка захотела покормить белку, однако эта затея обернулась неприятностью. Белка тут же укусила ребенка за указательный палец правой руки. После этого мать отвезла дочь к врачам. К счастью, укус оказался поверхностным.

Мать девочки рассказала, что ее дочери сделали прививку. Она считает, что ничего серьёзного не произошло и администрация парка ни в чем не виновата.