Бельгийский Euroclear Bank получил иск на 2,4 млрд рублей в Петербурге

В качестве третьих лиц в документе указаны Национальный расчетный депозитарий и Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр.

Президент Ленинградской областной ТПП и совладелец инвестиционной компании "Евроинвест" Юрий Васильев совместно с УК "Ингрия" подали иск к бельгийскому кредитному учреждению Euroclear Bank. От европейской организации требуют возместить убытки в размере $297,16 млн, или 2,4 млрд рублей. Информация появилась в картотеке арбитражных дел.

В качестве третьих лиц в документе указаны Национальный расчетный депозитарий и Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр. Суть претензий при этом не уточняется.

Отметим, что в арбитражные суды по всей стране поступило сразу несколько исков к Euroclear по поводу возмещения убытков: все они связаны с блокировкой банком счетов после введения западных рестрикций. Иск, о котором идёт речь, стал одним из самых внушительных на данный момент.

Ранее мы сообщили о том, что арбитражный суд встал на сторону "Возрождения" в споре о контракте на Цимбалинский путепровод.

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