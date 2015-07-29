Баскетбол, Чемпионат Европы, результаты 5-го тура: Россия отжигает, Хорватия и Сербия уверенно побеждают

Баскетбол, Чемпионат Европы, последние новости и результаты дня. Сегодня, 7 сентября, на ЧЕ-2017 состоялся 5-й тур: известны результаты всех игр. Сборная России обыграла Великобританию и упрочила свои позиции на турнире.

В Турции продолжается Чемпионат Европы по баскетболу. Сегодня, 7 сентября, в Стамбуле и других городах Турции состоялся 5-й тур соревнований. Этот день оказался хорошим для сборной России, которая обыграла Великобританию со счетом 82:70. Канал Piter.TV предлагает отчет с очередного дня турнира.

Баскетбол Чемпионат Европы, 07.09.2017, результаты дня

Сегодня днем, 7 сентября, на Чемпионате Европы по баскетболу были сыграны 5 матчей. Коротко о результатах.

Первыми встречались "среднеевропейцы" из Чехии и Хорватии. Хорваты одолели чехов со счетом 107:69. Вторым матчем дня оказалось противостояние сборной России и сборной Великобритании. В тяжелом матче наши вырвали победу со счетом 82:70. В матче аутсайдеров из Венгрии и фаворитов из Испании "красные" победили 87:64, а Сербия уверенно одолела Бельгию со счетом 74:54. Матч Турции против Латвии начнется в 20.45, его результаты мы опубликуем позже.

Баскетбол, Чемпионат Европы, сборная России против сборной Великобритании: отчет о матче

К матчу с командой Великобритании наши ребята подошли в подвешенном состоянии. После трех побед подряд на старте турнира, накануне россияне проиграли Латвии. После этого СМИ заговорили о психологической нестабильности внутри команды. Но встреча с британцами все расставила на свои места.

Россияне выиграли 1, 2 и 4 десятиминутки со счетом 23:16, 20:15 и 21:16 соответственно. Британцы оказались сильнее лишь в третьей четверти: 23:18. К счастью, преимущества России хватило для достаточно уверенной победы со счетом 82:70. Самым эффективным игроком команды вновь оказался Алексей Швед, который забросил 30 очков за 32 игровые минуты. Спортсмен смог забросить 6 из 9 трехочковых и 6 из 6 штрафных.

После этой встречи Россия занимает 1-е место в группе D, опережая ближайших преследователей из Сербии и Латвии.

Баскетбол, Чемпионат Европы, турнирная таблица после 5-го тура

В группе "А" лидируют Словения и Финляндия (10 и 9 очков), в группе "B" отжигают Литва, Германия и Италия (9, 8 и 8), в группе "С" лидируют Испания и Хорватия (10 и 9 очков), в группе "D" первое место делят Россия и Сербия с 9 очками.

Напомним, что Чемпионат Европы по баскетболу проходит в Турции с 28 августа по 17 сентября. Сборная России является одним из главных фаворитов этого турнира.

Фото: http://www.fiba.basketball/eurobasket/2017