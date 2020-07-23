Баскетбольный клуб "Барселона" может не приехать на матч с "Зенитом" в Петербург

Решение будет принято в ближайшие часы.

Баскетбольный клуб "Барселона" не приедет в Петербург 24 февраля. Информация об этом появилась в соцсетях клуба.

Состоится ли завтрашний матч с "Зенитом", будет решено в ближайшие часы. Клуб проведет встречи с "заинтересованными сторонами".

Матч 27-го тура Евролиги "Зенит" — "Барселона" должен состояться 25 февраля на "Сибур Арене". 26 февраля у каталонского клуба была запланирована поездка в Москву и игра против ЦСКА.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что руководство ATP перенесло турнир ATP-250 из Петербурга в Нур-Султан.

Фото: Facebook / FC Barcelona Basket