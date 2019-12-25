В Петербурге и Ленобласти более 50 тыс. человек признаны банкротами

Рост популярности этой процедуры эксперты связывают с её упрощением.

С 2020 по начало 2025 года более 1700 жителей Петербургской агломерации воспользовались упрощённой процедурой внесудебного банкротства. Из них 1247 — жители Санкт-Петербурга, а 522 — Ленинградской области, сообщает РБК со ссылкой на данные "ЭЛКО профи" и Федресурс.

За аналогичный период через судебное разбирательство банкротами были признаны 49 017 петербуржцев и 7 567 жителей области. В последнее время число внесудебных банкротств заметно увеличилось: в Ленинградской области рост составил 152,8% (268 человек в 2024 году против 106 в 2023-м), а в Петербурге — 44,9% (487 человек в 2024-м против 336 в 2023-м).

Упрощённую процедуру могут использовать пенсионеры, получатели детских пособий (если у них нет имущества и долговые обязательства длительно находятся в стадии исполнительного производства), а также граждане с долговым обязательством, находящимся в процессе исполнения более семи лет. Общая сумма долга не должна превышать 1 млн рублей.

Рост популярности этой процедуры эксперты связывают с её упрощением: теперь гражданам не требуется самостоятельно собирать справки из банков и других учреждений, так как эти данные запрашиваются МФЦ автоматически. Также расширился список категорий граждан, которым доступна процедура упрощённого банкротства, и диапазон допустимого долга (от 25 тыс. до 1 млн рублей).

Согласно данным Федресурса, с момента введения процедуры внесудебного банкротства в России было начато 85 099 дел на общую сумму 39,8 млрд рублей, из которых успешно завершены 54 411 дел на сумму 23,8 млрд рублей.

В 2024 году количество обращений за внесудебным банкротством увеличилось в 3,5 раза по сравнению с 2023 годом. С момента внедрения потребительского банкротства в 2015 году эту процедуру прошли более 1,5 млн граждан.

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Фото: Unsplash (Alicia Christin Gerald)