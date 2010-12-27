Банк "Открытие", последние новости: причины санации от ЦБ, реакция основного владельца ФК

Ситуация вокруг банка "Открытие" остается спорной. На второй день после объявления о санации финансовой корпорации появились некоторые подробности, а также возможные причины случившегося.

Во вторник, 29 августа, Центробанк объявил о санации ФК "Открытие". В банке вводится временная администрация. При этом клиентов одноименного банка и всех копаний из его группы заверили, что кредитные организации будут работать в прежнем режиме.

Особенность ситуации вокруг ФК в том, что впервые санацию проводит сам Центробанк. Для этого задействуют созданный в мае Фонд консолидации банковского сектора. 75% акций финансовой корпорации перешли в собственность фонда. 25% акций останутся у прежних собственников. Ранее банк Росси уже выдавал "Открытию" ссуду в более чем 300 миллиардов рублей.

"Это значит, что банк продолжит работу в нормальном режиме. Вкладчики не пострадают. Как не пострадают и держатели облигаций, включая субординированные выпуски. Ликвидности и у самого Банка России, и непосредственно в банковской системе достаточно, чтобы обеспечить и восстановление полноценной работы "Открытия" вместе с его дочерними структурами, и не допустить проблем в прочих крупных банках и финансовых", - рассказал Piter.tv начальник управления по работе с состоятельными клиентами АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин.

ПРИЧИНЫ САНАЦИИ ФК "ОТКРЫТИЕ" ОТ ЦБ



Представители регулятора назвали причины, которые могли привести один из крупнейших частных банков к такой плачевной ситуации, что ему потребовалась помощь Центробанка.

Первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин связывает проблемы банка с приобретением крупнейшего игрока на убыточном рынке ОСАГО. Речь идет о "Росгосстрахе", а также принадлежащем ему банке. Тулин считает, что "Росгосстрах" стал триггером, ускорившим необходимость принятия мер по спасению "Открытия".

Представитель Банка России уверен, что к текущему положению вещей банк пришел из-за ряда ошибок в стратегии. Слияния и поглощения за счет заемных средств плохо отразились на "Открытии". Проблемы выявили еще прошлой осенью. Сейчас ЦБ намерен добиваться снижения объема операций.

По данным ЦБ, отток клиентских средств в августе составил 389 миллиардов рублей юридических лиц, а также 139 миллиардов физических.



ВЛАДЕЛЬЦЫ БАНКА САМИ ОБРАТИЛИСЬ В ЦБ



Представитель Центробанка заявил, что собственники "Открытия" сами обратились к ним за помощью. Они поняли, что придется признавать перед аудиторами и рейтинговыми агентствами факт снижения регуляторного капитала. При этом он уточнил, что опубликованные в отчетности данные, видимо, были существенно завышены. Детальной истории о том, как банк пришел к нынешней ситуации, в ЦБ не озвучили. Объем дыры в капитале же будет определять временная администрация.

Основной владелец банка "Открытие" Вадим Беляев сообщил в среду, 30 августа, что полностью поддерживает действия ЦБ и считает их правильными. В интервью The Bell он заявил, что будет помогать регулятору. Он отметил, что для ФК важно максимально безболезненно пережить самое непростое время в своей истории. В Центробанке уверены, что на рынке санация банка никак не отразится.

"Если бы речь шла об отзыве лицензии или моратории на удовлетворение требований, то риски бы были для сектора, а сейчас речь идет о существенном повышении финансовой устойчивости банка. Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе в обозримом будущем ", — передают слова Тулина РБК. "В общем-то, в стране стало на один госбанк больше. По структуре активов банк "Открытие" очень напоминает ВТБ, только в меньшем масштабе. А с моделью ВТБ регулятор давно знаком. Так что потрясений для самого "Открытия" или для всей системы в ближайшие месяцы ждать не стоит", - считает Хохорин.

Фото: Istagram / open.bank, dashula_dubkova, vladimir_merkushev, unsh_tau