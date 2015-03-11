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Международный балет "1234" возвращается на сцену БДТ в Санкт-Петербурге

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Он объединил работы хореографов России, Германии, Португалии и Израиля.

Спектакль "1234", объединивший хореографов из России, Германии, Португалии и Израиля, снова будет показан на сцене БДТ имени Георгия Товстоногова. В постановке примут участие артисты Большого, Мариинского театров и независимые танцовщики. Балет на музыку Бхимы Юнусова, ставший театральным открытием 2019 года, возвращается по инициативе российского хореографа Юрия Смекалова.

"Для нас это очень трепетное и значимое событие, особенно в нынешних непростых условиях. То, что сейчас на сцену возвращается постановка с участием зарубежных хореографов, - важный пример объединяющей силы искусства"

Юрий Смекалов

Немецкая хореограф Ксения Вист подчеркнула глубину произведения. Израильская участница проекта Яэль Цибульски выразила надежду на лучшие времена и радость от возвращения спектакля, пишет ТАСС.

Особенность постановки — в отсутствии жесткого разделения на "классиков" и современных танцовщиков: все артисты свободно владеют разными танцевальными техниками. Спектакль пройдет на основной сцене БДТ, билеты уже в продаже.

Ранее Piter.TV сообщал программе "Ночи музеев" в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / БДТ имени Г. А. Товстоногова

Теги: балет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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