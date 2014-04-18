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В Невском районе сгорели две иномарки
Сегодня, 10:59
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В Невском районе сгорели две иномарки

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Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Вчера, 27 марта, сотрудники полиции получили сообщение о возгорании автомобиля на улице Шелгунова. Эту информацию подтвердили представители МЧС.

На месте происшествия полицейские установили, что по неизвестным причинам загорелся задний отсек автомобиля Kia Sorento, после чего пламя распространилось на соседнюю машину Hyundai IX35. В результате инцидента задние части обоих автомобилей сильно повреждены огнем. Сведений о пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее мы сообщили о том, что на Заставской улице потушили бытовку.

Фото: Piter.TV

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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