На Заставской улице потушили бытовку

Информация о пострадавших отсутствует.

В пятницу, 28 марта, в 06:06, было получено сообщение о возгорании по адресу: улица Заставская, дом 30, информирует ГУ МЧС РФ по Петербургу.

Пожар произошел в двухуровневом комплексе, состоящем из восьми бытовок, где загорелась одна из них площадью 2х6 метров. 06:23 огонь был потушен. Информация о пострадавших отсутствует.

Для ликвидации пожара были задействованы силы МЧС: две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее мы сообщили о том, что на улице Маршала Казакова горел автобус.

Фото: Piter.TV