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Спасатели вытащили автомобиль, застрявший на понтонном мосту через Новоладожский канал
Сегодня, 9:55
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Спасатели вытащили автомобиль, застрявший на понтонном мосту через Новоладожский канал

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Спасательный отряд из Новой Ладоги освободил застрявшую машину и восстановил движение.

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в Волховском районе автомобиль оказался заблокированным на понтонном мосту: ему пришлось прибегнуть к помощи спасательных служб.

Как сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти, происшествие случилось на понтонном мосту через Новоладожский канал.

Спасательный отряд из Новой Ладоги освободил застрявшую машину и восстановил движение.

Ранее мы сообщили о том, что передача и инвентаризация укрытий завершится в Ленобласти до 1 декабря.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Теги: аварийно-спасательная служба ленобласти, ленобласть
Категории: Лента новостей,

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