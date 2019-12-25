Спасатели вытащили автомобиль, застрявший на понтонном мосту через Новоладожский канал

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в Волховском районе автомобиль оказался заблокированным на понтонном мосту: ему пришлось прибегнуть к помощи спасательных служб.
Как сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти, происшествие случилось на понтонном мосту через Новоладожский канал.
Спасательный отряд из Новой Ладоги освободил застрявшую машину и восстановил движение.
Ранее мы сообщили о том, что передача и инвентаризация укрытий завершится в Ленобласти до 1 декабря.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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