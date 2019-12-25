В пруду на Красных Партизан затонул автомобиль

Хозяин машины нашелся живым на берегу.

В одиннадцатом часу утра в субботу, 28 ноября, в пруду у дома №5 по улице Красных Партизан увидели тонущий автомобиль. Об этом Piter.TV рассказал источник в экстренных службах.

На место оперативно прибыли спасатели-водолазы, полиция и медики, полностью ушедший под воду автомобиль начали вытаскивать на берег, одновременно выясняя, остались ли в нем люди. К счастью, в салоне никого не оказалось, а хозяин машины, работающий в городе фитнес-тренером, нашелся живым и невредимым на берегу. 31-летний мужчина пояснил, что был в автомобиле один, однако как машина оказалась в воде, не уточнил.

Белую иномарку спецтехникой вытянули на берег спустя примерно час. Пользователи соцсетей припомнили, что в этом пожарном пруду минувшей весной уже тонул автомобиль.

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Фото: Инга Эдерли, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"