Автовокзал в Петербурге могут перенести на "Броневую"

В Петербурге депутат ЗакСа Михаил Амосов выдвинул инициативу перенести автовокзал в район станции метро "Броневая", где планируется соединить ЗСД и ВСД.

Как сообщает пресс-служба фракции "ЯБЛОКО", депутат ЗакСа Петербурга Михаил Амосов выдвинул предложение перенести автовокзал в район станции метрополитена "Броневая". В этом месте планируется соединить ЗСД и ВСД. Соответствующее письмо депутат направил вице-губернатору Петербурга Игорю Албину 30 августа.



Михаил Амосов считает, что нынешнее место расположения автовокзала (Обводный канал) не отвечает современным требованиям, ведь он находится вдали от скоростных магистралей, у автобусов уходит больше времени, чтобы доставлять пассажиров, а у тех, кто пользуется транспортом уходит больше денег на дорогу.



По словам "яблочника", единый автовокзал поможет организовать крупный транспортно-пересадочный узел,где соединяется ЗСД и ВСД. Это, по его мнению, улучшит транспортную ситуацию.