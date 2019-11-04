На проспекте Науки пассажирку автобуса зажало в дверях

Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь и отпустили.

В Калининском районе Петербурга автобус №176 зажал девушку в дверях и протащил несколько метров. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером 11 мая на остановке на проспекте Науки. Уточняется, что 30-летняя пассажирка попыталась выйти из транспортного средства, которое уже закрывало двери. В результате зажало ее ногу. Пострадавшей оперативно оказали медицинскую помощь и отпустили, к счастью, серьезных травм удалось избежать.

Все детали случившегося выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на пересечении Московского проспекта и Кузнецовской улицы рейсовый автобус попал в ДТП. Транспортное средство обслуживает перевозчик "Вест-Сервис". Автобус был пустым, водитель ехал на заправку.

Фото: Piter.TV