Аварию на сети водоснабжения устраняют в Ломоносовском районе

После завершения ремонта водоснабжение будет восстановлено в полном объеме и по стандартной схеме.

Сотрудники Водоканала Санкт-Петербурга проводят срочные ремонтные работы на участке водопровода в Ломоносовском районе Ленинградской области. Из-за технической неполадки на линии холодного водоснабжения жители деревень Сойкино, Лебяжье, Петровское, а также садоводческих товариществ "Отрада" и "Витамин" и поселка Большая Ижора испытывают недостаток воды.

В скором времени в этих населенных пунктах будут установлены специальные цистерны с водой для резервного водоснабжения. Жителям Кронштадта следует учесть, что на время проведения работ вода будет подаваться в особом режиме.

Сейчас специалисты Водоканала занимаются устранением неполадок, привлекая дополнительные ресурсы и технику. После завершения ремонта водоснабжение будет восстановлено в полном объеме и по стандартной схеме.

Ранее мы сообщили о том, что из-за подтопления под Володарским мостом трамваи меняли маршрут.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)