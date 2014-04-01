Аварийное судно Koala вывели от причала порта Усть-Луга на открытую воду

В ближайшее время будет определено буксирное судно, которое доставит танкер к причалу судоремонтного завода в Петербурге.

Буксиры помогли вывести аварийное судно Koala от причала морского порта Усть-Луга на открытую акваторию, сообщает пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба".

Экипаж судна и специалисты Морспасслужбы продолжают следить за состоянием заделанных повреждений и занимаются очищением грузовых танков от остатков мазута, одновременно проводя дегазацию трюмов. В ближайшее время будет определено буксирное судно, которое доставит танкер к причалу судоремонтного завода в Петербурге.

На случай возможного разлива нефтепродуктов в порту Усть-Луга находятся в готовности спасательные суда Балтийского филиала Морспасслужбы — МФАСС "Спасатель Карев" и РВК "Водолаз Чабаненко".

Ранее мы сообщили о том, что из аварийного танкера Koala в Усть-Луге выкачали почти 30 тыс. тонн мазута.

Видео: Telegram / Морспасслужба