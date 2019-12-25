Петербург занял вторую строчку по травмоопасности самокатов среди российских городов

С начала года в городе зафиксировано 57 аварий с участием этого двухколесного транспорта.

Северная столица заняла вторую строчку рейтинга по числу ДТП с участием самокатов. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на исследование, проведённое Научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ.

В общей сложности с января 2022 года в стране произошло 370 аварий, в которых были задействованы средства индивидуальной мобильности, в том числе самокаты. Количество таких ДТП выросло на 174% в сравнении с 2021-ым годом.

Прирост числа погибших составил 100%. Первое место в топе заняла Москва — в столице зафиксировано 94 аварии с самокатами. Следом идёт Петербург с показателем 57 ДТП с начала года, а последним в тройке стал Краснодарский край — там за указанный период случилось 26 подобных инцидентов. Чуть ниже в списке оказались Нижегородская (18 ДТП) Свердловская (16 ДТП) и Кемеровская область (11 ДТП).

Ранее мы сообщили о том, что хирурги Мариинской больницы спасли девушку, печень которой разорвало при падении с самоката.

Фото: Piter.TV