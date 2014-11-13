Архитектурный облик спорткомплекса "ИТМО Хайпарк" согласован в Петербурге

Ожидается, что здание почти 15 метров высотой будет построено на Киевском шоссе.

Администрация Петербурга одобрила архитектурный проект будущего спортивного комплекса, который будет построен на территории проекта "ИТМО Хайпарк" в городе-спутнике Южный. Документация опубликована на официальном сайте комитета по градостроительству и архитектуре (КГА).

Ожидается, что здание почти 15 метров высотой будет построено на Киевском шоссе.

В начале июня пресс-служба университета ИТМО сообщила, что резиденты строящегося проекта будут заниматься разработкой инновационных технологий в области робототехники. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге стартовали общественные обсуждения по проекту перепланировки "Крестов".

Фото: КГА